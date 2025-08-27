Gaza, l’appello di Papa Leone XIV: “Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi e che si raggiunga un cessate il fuoco permanente”

ROMA (ITALPRESS) – “Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi, si raggiunga un cessate il fuoco permanente e si faciliti l’ingresso degli aiuti umanitari e che venga integralmente rispettato il diritto umanitario, in particolare l’obbligo di tutelare i civili e i divieti di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione”. Così Papa Leone XIV al termine dell’udienza generale del mercoledì.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
