Gaza, Hamas risponde al piano Usa con un nuovo schema per il rilascio degli ostaggi

Hamas ha presentato la sua risposta alla nuova proposta presentata dall'inviato statunitense Steve Witkoff in merito a una tregua nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l'emittente egiziana Al-Ghad TV, citando fonti anonime.

La risposta di Hamas include un calendario per la liberazione degli ostaggi israeliani in tre fasi: 4 il primo giorno del cessate il fuoco, 2 il trentesimo giorno e 4 il sessantesimo giorno. Anche i corpi dei defunti saranno riconsegnati in tre tranche: la prima il decimo giorno, la seconda il trentesimo giorno e la terza il cinquantesimo giorno. La risposta include anche richieste relative alla possibilità per i residenti della Striscia di Gaza di entrare e uscire attraverso il valico di Rafah.

