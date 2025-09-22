Gaza, Fumarola (Cisl) “No a piazze, sì alla raccolta fondi per aiuti”

PALERMO (ITALPRESS) - "Abbiamo scelto di non incendiare bensì di costruire: abbiamo fortemente criticato e condannato quello che sta succedendo a Gaza e in Ucraina e abbiamo scelto di promuovere una raccolta fondi, già attiva in tutto il paese, per portare risposte concrete a chi soffre". Lo afferma la segretaria della Cisl Daniela Fumarola in un punto stampa al San Paolo Palace Hotel a Palermo xd8/tvi/mca2