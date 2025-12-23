Gaza, Crosetto “Missione difficilissima, molto peggio di quella in Afghanistan”

NOVO SELO (BULGARIA) (ITALPRESS) - "Su Gaza non siamo noi a definire il nostro impegno, ma una coalizione, che sta cercando di costruire una missione difficilissima". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto a margine della sua visita al contingente italiano a Novo Selo, in Bulgaria, rispondendo alle domande dei giornalisti. Il ministro ha definito la missione a Gaza "molto peggio dell'Afghanistan". Sul possibile impegno dell'Italia nella forza di stabilizzazione internazionale, Crosetto ha precisato che verrà definito "mano a mano" che verranno elaborati i piani in merito. lcr/sat/mca2