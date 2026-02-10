Gaza, arrivati a Roma i primi palestinesi bisognosi di cure urgenti

ROMA (ITALPRESS) – Un C130J Hercules dell’Aeronautica militare è atterrato la notte scorsa a Ciampino, proveniente da Eilat. Si tratta del primo di tre voli previsti per una nuova operazione umanitaria a favore dei civili della Striscia di Gaza.

L’iniziativa prevede il trasferimento in Italia di 26 pazienti che necessitano di cure urgenti, insieme ai loro familiari, per un totale di 117 persone. A Ciampino, presso l’area del 31^ stormo, sono arrivati i primi 4 pazienti, tutti minorenni.

Ad attenderli c’erano le ambulanze che li hanno trasferiti al policlinico Umberto I e al Bambino Gesù di Roma, oltre che al Santobono di Napoli. Gli altri pazienti previsti dall’operazione saranno trasportati negli scali di Milano Linate e Pisa.

L’intervento è stato coordinato dalla presidenza del Consiglio dei ministri con il ministero della Difesa, il ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, il ministero dell’Interno e il ministero della Salute.

Hanno collaborato anche il dipartimento della Protezione civile, la Croce Rossa italiana e diverse strutture sanitarie. Grazie a questa missione, il numero dei civili palestinesi accolti e curati nel nostro Stato supera quota 900.

