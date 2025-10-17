GAZA (ITALPRESS) – Il gruppo di attivisti di destra Tzav 9 sta bloccando in diversi punti i camion di aiuti diretti alla Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom. In una nota, il movimento ha dichiarato: “L’organizzazione terroristica Hamas sta violando l’accordo e si rifiuta di trasferire i corpi degli ostaggi in suo possesso. Finché non ci sarà un accordo, gli aiuti non potranno continuare a essere trasferiti all’organizzazione terroristica. Gli aiuti le consentono di riprendersi senza alcuna restituzione e senza la restituzione dei corpi. Nessun aiuto passerà finché non sarà restituita l’ultima salma”.

Israele ha accusato Hamas di aver violato l’accordo non avendo consegnato tempestivamente i corpi degli ultimi 19 ostaggi. Il gruppo terroristico palestinese ribadisce tuttavia di aver restituito tutti i corpi che ha potuto recuperare e che sono in corso gli sforzi per localizzare gli altri.

– foto IPA Agency –

