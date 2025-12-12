Gaza, 14 morti per gli effetti del maltempo: tra questi anche 2 bambini

GAZA (ITALPRESS) – L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Striscia di Gaza ha causato la morte di 14 palestinesi in meno di 24 ore, oltre a causare numerosi crolli di edifici in diverse aree. Lo riportano le autorità di Gaza.

La Protezione civile hanno riferito che sei persone sono morte nel crollo di un’abitazione nella zona di Bir al-Naaja, nel nord di Gaza. Altre due persone sono morte dopo il crollo di un muro nel quartiere di Al-Rimal a Gaza City questo pomeriggio, mentre un’altra persona è morta ieri a seguito del crollo di un muro nel campo profughi di Shati.

A causa dell’abbassamento delle temperature, due bambini sono morti a Gaza City per ipotermia, mentre ieri un altro bimbo era morto a Khan Younis a causa del freddo. Le squadre della Protezione civile hanno riferito che finora circa 15 case sono crollate in tutta la Striscia di Gaza. Le immagini diffuse sui social mostrano allagamenti nelle zone dove si trovano le tende degli sfollati.

