Gay (Digital Magics) “Crescita passa da manifatturiero e innovazione”

MILANO (ITALPRESS) - “Prendere la straordinaria capacità manifatturiera del Paese, unirla in un binomio indissolubile con la tecnologia e guardare al futuro perché lo specchietto retrovisore non è fatto per gli innovatori e per i paesi che vogliono crescere”. È questo l’appello di Marco Gay, presidente esecutivo di Digital Magics, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl/gtr