Gattuso “Irlanda del Nord alla nostra portata, ci giochiamo tutto”

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Penso che bisogna commentare soltanto la gara contro l’Irlanda del Nord, ci giochiamo tutto. Poi Galles e Bosnia hanno due ambienti diversi, tipologie di gioco differenti, ma la testa è all’Irlanda, poi speriamo di poter parlare di una di una delle due”. Lo ha dichiarato il ct della nazionale italiana Gennaro Gattuso, ai microfoni di Rai Sport, dopo il sorteggio dei playoff in cui l’Italia giocherà contro l’Irlanda del Nord. “L’Irlanda del Nord è una squadra alla nostra portata, ce la giochiamo in una partita secca, loro sono molto forti fisicamente, giocano sulle seconde palle, ci sarà da fare una grande partita, ma penso che ce la possiamo giocare”.

“Dobbiamo giocarcela, sapevamo che saremmo dovuti passare dai playoff, è un percorso che dobbiamo migliorare, guardiamo con fiducia in avanti. Il problema non è tattico, in questo momento dobbiamo lavorare sulle nostre fragilità. La mia priorità è questa”, ha aggiunto il commissario tecnico ai microfoni di Sky Sport. “Possibili stage? Non sta a me decidere, abbiamo un presidente e chi si occupa di queste cose. Più giorni abbiamo a disposizione e meglio è. Da parte mia devo rimanere più vicino possibile ai giocatori, anche perché siamo all’11esima giornata e ci rivedremo alla 30esima”.

“La convocazione di Chiesa? Il suo problema lo sapete bene. Io lo chiamo ad ogni convocazione, il problema non è Gattuso o il suo staff, il problema ce l’ha lui. Me lo chiedete sempre, ma io rispondo sempre allo stesso modo”

TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI DEI PLAYOFF

BUFFON “ABBIAMO OTTIME CHANCE DI QUALIFICARCI”

“Il nostro destino è sapere che dobbiamo affrontare due partite perché è quelle che vogliamo fare e che faremo. Lo faremo nel modo migliore possibile, sapendo di avere ottime chance di poter arrivare al Mondiale perché lo abbiamo dimostrato tante volte”. Ha parlato così canali ufficiali della Figc il capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon dopo il sorteggio. “Ogni tanto, come è successo nell’ultima partita, c’è qualche inconveniente che fa sì che non riusciamo a dare una continuità nelle prestazioni. Però credo che in tutti i percorsi virtuosi, nel momento in cui sembra che tutto vada bene, arriva sempre un contrattempo che può essere anche benefico perché può farti ritrovare la giusta umiltà e la giusta attenzione per affrontare il prosieguo”.

O’NEILL “AFFRONTIAMO UNA DELLE NAZIONALI PIÙ FORTI DI SEMPRE”

“Qualunque squadra è complicata da affrontare. Sarà bellissimo, affronteremo una delle più grandi nazionali di sempre”. Così il ct dell’Irlanda del Nord Michael O’Neill ai microfoni di Sky Sport per commentare la semifinale playoff contro l’Italia. “La gara contro la Norvegia? Hanno Haaland e tanti giocatori forti, ma è difficile fare una valutazione. Soltanto una si qualificava direttamente al Mondiale, ma non significa molto per ciò che riguarda la forza dell’Italia”.

STAMPA IRLANDA DEL NORD “PEGGIOR SORTEGGIO POSSIBILE”

“Il peggior sorteggio possibile”. È questa la reazione da parte della stampa nordirlandese dopo il sorteggio dei playoff mondiali 2026. “Si tratta del peggior sorteggio possibile che l’Irlanda del Nord potesse sperare, poiché, nonostante le difficoltà, l’Italia è ancora una delle migliori nazioni del calcio mondiale”, si legge sul “Belfast Telegraph”. Dello stesso avviso la BBC: “Stando alla classifica FIFA, questo è il sorteggio più difficile. Anche se l’Irlanda del Nord dovesse vincere, la squadra di O’Neill dovrà affrontare Bosnia Erzegovina o Galles fuori casa”.

SHEVCHENKO “L’ITALIA DEVE QUALIFICARSI”

“L’Italia è una squadra che deve essere al mondiale, ha uno dei campionati più forti d’Europa. Gattuso ha già dato un’impronta alla squadra, ho visto tanta aggressività, auguro all’Italia di prepararsi al meglio e riuscire ad arrivare al mondiale”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport l’ex attaccante del Milan e attuale presidente della Federcalcio ucraina Andriy Shevchenko.

MONTELLA “NON C’È SPAZIO PER SBAGLIARE”

“La Romania è una squadra giovane che ha fatto gli Europei, Lucescu conosce molto bene il calcio turco, ma la verità è che per andare ai mondiali devi fare il massimo. Il livello è questo qui”. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport del ct della Turchia Vincenzo Montella in merito ai playoff per i Mondiali 2026. “Saranno due finali, sperando di arrivare fino in fondo. Veniamo da un ottimo risultato in Spagna, la squadra ha tenuto bene, non abbiamo squalificati, ci arriviamo nelle migliori condizioni, anche se non sai come si arriverà a marzo. Comunque ho chiesto alla Federazione di fermare il campionato prima dei playoff, sarebbe bello avere due giorni in più”

“Il calcio ce lo dice costantemente, Malta e le Far Oer hanno iniziato a fare punti, in passato non era così. L’Italia? Incontrerà eventualmente Galles o Bosnia, parlo del Galles perché è una squadra molto ostica, in casa si trasforma. Devi fare il tuo massimo per andare al Mondiale, non c’è spazio per sbagliare”, ha concluso.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).