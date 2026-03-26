Gatto intrappolato a rischio annegamento salvato dai Vigili del Fuoco a Oristano

ORISTANO (ITALPRESS) – Salvataggio speciale questa mattina per i Vigili del fuoco di Oristano. Intorno alle 11.30 di stamattina, la Sala Operativa ha ricevuto una richiesta di soccorso per salvare un gattino. Il felino che non tornava a casa dalla sera precedente, è stato individuato dai padroni attraverso il miagolìo, all’interno di un edificio semiabbandonato. Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento di Abbasanta, che dopo aver individuato il gatto nello scantinato allagato con oltre 1,50 metri di acqua, ha provveduto con due vigili in assetto SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale) a raggiungere il povero animale e portarlo in salvo, riconsegnandolo ai padroni.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

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