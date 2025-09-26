Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia “Soldi per archiviare Sempio”

MILANO (ITALPRESS) – Da questa mattina sono in corso le perquisizioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nelle abitazioni dei genitori e dei parenti di Andrea Sempio nell’ambito delle indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Le perquisizioni, coordinate dalla Procura di Brescia, riguardano anche le abitazioni dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti il quale sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari.

L’ipotesi è che Venditti abbia ricevuto nel 2017 denaro per non indagare e chiedere l’archiviazione nei confronti di Andrea Sempio, all’epoca tra gli indagati per il delitto di Chiara Poggi. Secondo le indagini dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della Guardia di finanza di Pavia, l’ipotesi sarebbe suffragata da un appunto rinvenuto nel corso delle perquisizioni in casa dei genitori di Andrea Sempio lo scorso 14 maggio con sopra scritto “Venditti, gip archivia” e “20-30”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).