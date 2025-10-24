Garlasco, Andrea Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, è all’Istituto di Medicina Legale di Milano per effettuare delle misurazioni antropometriche su richiesta della dottoressa Cattaneo che sta svolgendo nuovi accertamenti nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. E’ quanto riferisce il Tg1.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
