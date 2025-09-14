Gare clandestine a Fiumicino, denunciati 4 giovani

ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno riacceso il faro dei controlli sull’area prospicente il centro commerciale “da Vinci”, già finita nella rete delle verifiche, nei giorni scorsi, che avevano portato alla denuncia di due cittadini romani e al sequestro dei rispettivi veicoli.

Questa volta, i Carabinieri della Stazione di Fiumicino, unitamente ai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia e quelli della Stazione di Roma Ponte Galeria, hanno denunciato altri 4 giovani gravemente indiziati del reato di “organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare”, in quanto sorpresi a gareggiare con i rispettivi veicoli.

Si tratta di un 23enne alla guida di un’autovettura Mercedes, un 16enne alla guida di una moto Yamaha 125, un 19enne alla guida di una moto Yamaha 125 e un 19enne alla guida di una moto Benelli. I militari hanno ritirato le rispettive patenti e sequestrato i veicoli ai fini della confisca.

