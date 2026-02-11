Garante “Spostare gli scioperi del trasporto aereo fuori dal calendario delle Olimpiadi”

ROMA (ITALPRESS) – Nella delibera adottata nella seduta di ieri, la Commissione di Garanzia sugli scioperi “ha segnalato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il concreto pericolo di pregiudizio alla libertà di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo. Tali date sono state ritenute critiche dall’Autorità a causa della sovrapposizione con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026”.

“Per garantire un equo bilanciamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e il regolare svolgimento della manifestazione olimpica”, la Commissione, conclude la nota, “ha proposto di riposizionare le astensioni collettive nell’intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni”.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, “condivide quanto sostenuto dalla Commissione di Garanzia a proposito degli scioperi aerei durante Milano Cortina 2026, compresi i Giochi Paralimpici. Salvini è pronto a formalizzare la richiesta di rinvio ai sindacati, con disponibilità a successiva convocazione al Ministero”. Così una nota del Mit.

