Gara di dragon boat su ghiaccio tra studenti di università cinesi e britanniche

Studenti di università cinesi e delle britanniche Cambridge e Oxford hanno gareggiato in una competizione di dragon boat sul ghiaccio sul fiume Songhua ghiacciato di Harbin, combinando gli sport invernali con lo scambio culturale e promuovendo gli scambi giovanili attraverso le tradizioni del ghiaccio e della neve. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)