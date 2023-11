Gambuzza “Valorizzare le saline marine, anche per fini turistici”

"Questa è la prima tappa di un percorso già avviato da qualche anno e che ha avuto il culmine in Confagricoltura a Roma". Lo ha dichiarato all'Italpress Sandro Gambuzza, vicepresidente nazionale Confagricoltura, in occasione dell’evento “L’Agricoltura coltiva il sale” che si è tenuto a Marsala, nel trapanese, presso la riserva naturale Isola dello Stagnone. "Le saline italiane, insieme a Confagricoltura, hanno colto la sfida della valorizzazione -ha aggiunto Gambuzza -, in particolare con due obiettivi fondamentali: considerare questo comparto come un comparto agricolo da una parte, dall'altra quindi di rendere fruibili dal punto di vista turistico questi scrigni di biodiversità". xa3/vbo/gsl