Galvagno “Bocciatura del Bilancio consolidato? Solo una leggerezza”

PALERMO (ITALPRESS) - “Non c’è assolutamente alcun problema legato a crisi o dinamiche che posso avere letto da qualche altra parte. Probabilmente si è votato in un momento in cui ci siamo dati il cambio con il presidente Di Paola e in un momento di distrazione e leggerezza c’erano un paio di deputati fuori dall’aula e non sono riusciti a votare per tempo”. Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, a margine della cerimonia di consegna dei premi “Camillo Pantaleone”, nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni, a Palermo, commentando la bocciatura da parte dell’Assemblea del Bilancio consolidato. “Per evitare forzature del regolamento o percorsi non condivisibili - ha aggiunto - si è rifatta tutta la procedura e ieri il bilancio consolidato è tornato in giunta, è stato votato e di pomeriggio mi auguro sarà votato dal Parlamento”. xd5/vbo/gtr