Galassi “Una bella gara, me la sono goduta”

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) - "E' stato un bel risultato ma giungendo sin qui si sperava in qualcosa di meglio, di arrivare sulla pedana della finale. Peccato, comunque è un bel risultato". Matteo Galassi commenta così l'eliminazione nei quarti della prova individuale di spada maschile ai Mondiali di Tbilisi per mano dell'ucraino Nikita Koshman. "E' stata una bella gara, ho voluto godermela - assicura il 20enne romagnolo dei Carabinieri, al suo debutto in una rassegna iridata - Ero felice anche solo di partecipare e tirare essendo felici non è la cosa migliore che si può fare. Ovviamente, quando si arriva in fondo si vuole arrivare all'ultimo incontro e vincere anche quello. Non è successo però come primo Mondiale assoluto si può dire che è andato bene", conclude Galassi. mc/mca1