Gaia annuncia il nuovo singolo “Nuda”, dal 29 agosto in tutte le piattaforme digitali

Nuda è il nuovo singolo di Gaia, da venerdì 29 agosto su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Columbia Records/Sony Music Italy, accompagnato dal videoclip su YouTube. Scritta insieme ad Alessandro Lacava, Federica Abbate e Cripo, che ne ha curato anche la produzione, Nuda ha un'atmosfera onirica e sensuale da fine estate, quando la luce si fa più morbida e ci si ritrova sospesi tra malinconia e desiderio.

Il videoclip, con la regia di Attilio Cusani, racconta la sensazione di rimanere soli ma trovare rifugio in un’immaginazione fervida, vivida e inesauribile, capace di trasportare ovunque. Gaia, impegnata ora con le ultime date del tour estivo, ha annunciato il concerto-evento al Fabrique di Milano in programma per il 18 aprile 2026.

