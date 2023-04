TRIESTE (ITALPRESS) – E’ Mauro Bordin il nuovo presidente del

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. L’esponente della

Lega – 50 anni ad agosto, di professione avvocato – è stato

eletto oggi dall’Assemblea con 28 voti, 3 in più della

maggioranza assoluta, nel corso della seduta inaugurale della

tredicesima legislatura.

Nel precedente mandato Bordin era stato capogruppo del suo

partito e in precedenza aveva guidato da sindaco per 10 anni, dal

2006 al 2016, il suo Comune di residenza, Palazzolo dello Stella,

per poi svolgere anche le funzioni di vicesindaco e di

consigliere provinciale della Lega, fino all’approdo in Consiglio

regionale nel 2018.

Ad affiancare Bordin saranno i due vicepresidenti Stefano

Mazzolini (Lista Fedriga), in rappresentanza delle forze di

Maggioranza, e Francesco Russo (Pd), indicato dalle Opposizioni.

Entrambi avevano svolto lo stesso incarico nella precedente

legislatura. A completare il nuovo Ufficio di presidenza i

segretari Simone Polesello (Lista Fedriga), Michele Lobianco

(Forza Italia), Manuela Celotti (Pd) e Giulia Massolino (Patto).

“La vostra scelta mi onora e mi responsabilizza”, ha esordito

Bordin dopo aver preso posto sul seggio più alto dell’Aula. Nel

suo breve discorso di insediamento il nuovo presidente si è

impegnato a garantire “equilibrio e imparzialità”, auspicando “un

confronto leale” tra tutte le forze politiche e augurando un

“convinto buon lavoro alla Giunta presieduta da Massimiliano

Fedriga”.

Bordin ha poi tracciato i confini istituzionali del suo mandato

quinquennale: “Immagino – ha detto – una legislatura di altissimo

profilo, in cui approveremo nuove e grandi riforme”, mettendo

l’accento in particolare sulla definizione del nuovo sistema

delle autonomie locali e sul completamento della riforma della

sanità. Dal presidente è arrivato anche l’auspicio di una

ulteriore semplificazione del quadro normativo “per facilitare

chi deve applicare le leggi che approviamo”. Tutto questo

nell’ottica di dare risposte all’intera comunità e di “difendere

e rafforzare l’autonomia regionale”, un’autonomia vissuta con

orgoglio in quanto “non si tratta di un privilegio ma di una

concreta assunzione di responsabilità”.

“Alla fine della tredicesima legislatura – ha sottolineato ancora

il presidente, che ha voluto ricordare e ringraziare i suoi

predecessori Ettore Romoli e Piero Mauro Zanin – saremo valutati

non solo per il numero delle leggi approvate ma anche per la

qualità di ciò che saremo riusciti a concretizzare”.

Sui banchi della Giunta il nuovo Esecutivo era presente al

completo, con il vicegovernatore Mario Anzil seduto alla destra

del presidente Fedriga e l’assessore Zilli alla sua sinistra.

Numeroso anche il pubblico assiepato sulla balconata dell’aula.

La seduta, presieduta inizialmente da Laura Fasiolo (Pd) in

qualità di consigliere anziano – coadiuvata dai consiglieri

Polesello e Massolino, i due eletti più giovani – si era aperta

con il giuramento dei 47 consiglieri, ovvero di tutti gli eletti

tranne Barbara Zilli (Lega), che nei giorni scorsi ha comunicato

la sua rinuncia all’incarico di consigliere per concentrarsi a

tempo pieno sull’attività di assessore alle Finanze.

– foto: ufficio stampa Fvg

(ITALPRESS).