TRIESTE (ITALPRESS) – “La Regione vuole fare la sua parte in

maniera importante affinchè questa campagna registri un’ampia

partecipazione di cittadini, in quanto la prevenzione rimane la

strategia più efficace per garantire la salute delle persone”.

Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga

dopo aver partecipato alla campagna di prevenzione per l’epatite

C sottoponendosi all’esame del sangue. Il test, gratuito, è

rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989.

Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale,

attraverso le analisi ematiche, individuando il virus nella sua

fase silente, si riesce a intervenire con una cura non invasiva e

preservando l’integrità del fegato, riducendo quindi complicanze

e mortalità.

“In questo modo – ha aggiunto Fedriga – il paziente viene guarito

garantendo un mantenimento in buona salute. Ricordo inoltre che,

non esistendo ancora un vaccino per l’infezione da epatite C,

l’attività di screening diventa fondamentale”.

L’obiettivo dell’Amministrazione regionale, come ha sottolineato

il governatore, è quello di rafforzare tutti i processi di

prevenzione, “il cui successo si fonda sulla partecipazione dei

cittadini e sulle buone pratiche messe in atto dal sistema

sanitario”. Per prenotare l’esame ci si può rivolgere agli sportelli del Cup delle Aziende sanitarie, al call center (telefono 0434 223522) e alle farmacie abilitate.

– foto: ufficio stampa Fvg

(ITALPRESS).