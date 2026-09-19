Energia, Costantini “Pmi chiedono al Governo interventi strutturali”

ROMA (ITALPRESS) - "Tre piccole imprese su quattro hanno registrato un aumento delle spese energetiche nell'ultimo semestre. Questi maggiori costi riducono i margini e sottraggono risorse, investimenti, innovazione e occupazione. Chiediamo al Governo interventi strutturali, maggiore trasparenza del mercato e strumenti realmente accessibili alle piccole e medie imprese". Lo afferma Dario Costantini, presidente nazionale della Cna. sat/mca3 (fonte video: ufficio stampa Cna)