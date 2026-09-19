Ex Ilva, Gozzi “Ordinanza Milano mette in discussione regole ordinamento”

PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) - "La cordata sta facendo tutto quello che deve fare. Siamo stati tutti due giorni a Taranto, lunedì mattina saremo a Cornigliano e stiamo cercando di fare tutto quello che si deve fare per capire se si può presentare un piano industriale e un piano ambientale sostenibile, perché l'offerta deve contenere questo". Lo ha detto Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, a margine dell'evento Portofino Talks, a proposito della manifestazione di interesse per l'ex Ilva. "L'ordinanza del Tribunale di Milano, al di là del merito che non ci sta, è molto preoccupante perché rimette in discussione le regole dell'ordinamento rispetto a come si fa industria in questo Paese. Le imprese naturalmente hanno bisogno di regole certe che devono essere rispettate, ma devono essere certe. Non è che le regole possono cambiare ogni cinque minuti o che così, a sentimento, si può dire: no, emetti troppa PM10. Non funziona bene, perché l'autorizzazione integrata ambientale dice quali sono i limiti che io devo rispettare per produrre. Se non li supero, io posso continuare a produrre. E avere un giudice che mi dice lo so che rispetti i limiti, ma è troppo, devi scendere... di quanto? Non si sa", ha aggiunto. xa8/mca3/sat (fonte ufficio stampa Federacciai)