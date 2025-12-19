Furto di derrate alimentari all’Aeroporto di Fiumicino, 4 arresti

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma, coordinati dalla Procura di Civitavecchia, hanno arrestato quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, di essere responsabili di un furto aggravato di derrate alimentari, messo a segno ai danni di una società operante nel settore del confezionamento e del rifornimento dei pasti a bordo degli aeromobili, attiva anche per compagnie aeree di primissimo livello nel panorama mondiale.

L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine al fatto che i soggetti coinvolti, alcuni dei quali impiegati presso i magazzini della citata società e altri esterni alla stessa, avrebbero preso parte a operazioni illecite di sottrazione e successivo trasporto di prodotti ittici di pregio e di elevatissimo valore commerciale, per un valore complessivo stimato in oltre 30.000 euro, rinvenuti sia a bordo di un veicolo utilizzato per il trasporto sia all’interno di un’abitazione privata nel comune di Fiumicino.

L’indagine trae origine da una denuncia-querela presentata dal legale rappresentante della società, che aveva segnalato ammanchi di merce presso i locali aziendali. I successivi approfondimenti investigativi, supportati anche da attività di osservazione e documentazione tecnica, hanno consentito di raccogliere elementi indiziari ritenuti rilevanti in ordine ai fatti contestati.

Eseguite perquisizioni veicolari e domiciliari, che hanno portato al recupero e alla restituzione alla parte offesa della merce rubata. Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Al termine dell’udienza di convalida, due dei quattro arresti sono stati convalidati; nei confronti di tutti i soggetti coinvolti è stata comunque disposta la misura dell’obbligo di presentazione Polizia giudiziaria.

