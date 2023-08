ROMA (ITALPRESS) – La settimana di Ferragosto, da sempre, vede una costante presenza della Polizia di Stato nell’attività di pattugliamento del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori, con un particolare attenzione ai furti nelle abitazioni. A Roma, gli agenti del II Distretto Salario-Parioli sono riusciti a bloccare, all’esterno di un condominio di via Asmara, due ragazze, entrambe 18enni, precedentemente scoperte da un’inquilina mentre stavano cercando di forzare la porta di un appartamento. Le due, vistesi scoperte, hanno provato a fuggire ma sono state arrestate dagli agenti che si erano precipitati sul posto. Gli stessi poliziotti hanno individuato l’appartamento “preso di mira” dalle odierne indagate; la serratura era forzata ed era stato già tolto il nottolino dalla sua sede. Al termine degli atti di rito le due giovani, entrambe domiciliate in uno dei campi nomadi della capitale, sono state arrestate perchè gravemente indiziate di furto aggravato.

In Largo Brancaccio, invece, un cittadino nigeriano di 24 anni armato di bastone, ha aggredito un passante nel tentativo di derubarlo del portafoglio. Individuato dagli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Celio è stato prima inseguito e, dopo una colluttazione con i poliziotti, è stato arrestato per tentata rapina, resistenza e furto poichè, tra i suoi indumenti, sono stati anche ritrovati dei documenti oggetto di una precedente denuncia. Anche in questo caso il gip, su richiesta dalla Procura, ha convalidato l’arresto.

foto ufficio stampa Polizia di Stato

(ITALPRESS).

