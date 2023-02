Furti in abitazioni nel palermitano, cinque arresti

Sgominata dai Carabinieri una banda specializzata in furti in abitazioni nel palermitano. Cinque trentenni sono finiti in carcere. Avrebbero messo a segno olte 25 colpi nei mesi di agosto e settembre dello scorso anno, nei Comuni di Castronovo di Sicilia, Roccapalumba, Vicari e Lercara Friddi, dai quali avrebbero ricavato un bottino di circa 50.000 euro. pc/gtr