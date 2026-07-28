Furti e rapine nell’area della Stazione Centrale di Milano, 5 arresti

MILANO (ITALPRESS) – Cinque persone sono state arrestate nell’ambito dei controlli svolti dalla Polizia Ferroviaria, a Milano, per garantire la sicurezza dell’utenza ferroviaria. Martedì 22 luglio gli agenti hanno arrestato un cittadino egiziano di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, responsabile del reato di rapina impropria. Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti nella Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale a seguito della segnalazione di un furto all’interno di un esercizio commerciale. Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che l’uomo si era impossessato di alcuni prodotti alimentari presi dal banco frigo senza pagarli. Per assicurarsi la fuga, l’individuo aveva ingaggiato una breve colluttazione con l’addetto alla sicurezza che aveva tentato di fermarlo. Accompagnato negli uffici della Polfer per gli accertamenti di rito, lo straniero è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e arrestato. Successivamente è stato condotto presso il Tribunale Ordinario di Milano e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Poco più tardi, gli agenti della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer hanno arrestato due cittadini algerini di 28 e 30 anni, responsabili di furto aggravato all’interno di un negozio della Stazione Centrale di Milano. I poliziotti hanno notato i due uomini mentre si aggiravano tra i clienti, osservando con particolare attenzione i bagagli incustoditi. Mentre uno dei due si impossessava di un trolley appoggiato accanto a una viaggiatrice seduta ai tavoli, il complice faceva da “palo” controllando l’ingresso del locale. Subito dopo il furto, i due hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati immediatamente bloccati dagli agenti e tratti in arresto. La refurtiva – un trolley con effetti personali e una busta di acquisti, per un valore totale di circa 1.200 euro – è stata restituita alla proprietaria, che ha contestualmente sporto querela.

Nella serata della stessa giornata, la Polizia Ferroviaria di Milano Centrale ha arrestato due ventenni bosniache con l’accusa di furto aggravato a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Venezia. Le due donne, approfittando della confusione durante la salita a bordo, si erano offerte di aiutare una viaggiatrice a posizionare la valigia sulla cappelliera. Con questo pretesto sono riuscite ad aprirle il trolley e a sottrarle del denaro. La scena è stata notata dal capotreno, che ha subito allertato la Polfer: gli agenti sono così riusciti a rintracciare ed arrestare le due borseggiatrici. La refurtiva, pari a 330 euro, è stata interamente recuperata e restituita alla vittima al momento della denuncia. Fondamentali per l’arresto sono state le dichiarazioni della donna, confermate sia da un testimone oculare sia dal materiale fotografico allegato agli atti. Le operazioni si inseriscono nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione dei reati svolti dalla Polizia Ferroviaria negli scali ferroviari, per garantire la sicurezza dell’utenza ferroviaria.

– foto da video Polizia di Stato –

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