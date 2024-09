MILANO (ITALPRESS) – Uno stanziamento di 86.000 euro per azioni di manutenzione straordinaria necessarie a garantire l’operatività della funicolare Como – Brunate. E’ quanto prevede una delibera approvata alla Giunta regionale della Lombardia. Nello specifico, si tratta di interventi di revisione speciale quinquennale dell’argano, della sostituzione delle pinze del freno di emergenza e del freno servizio meccanico e la revisione speciale dei motori elettrici a corrente continua. La conclusione delle operazioni è prevista entro il prossimo 15 novembre. “La funicolare, che il prossimo 11 novembre compirà 130 anni, inclusa tra i servizi riconosciuti di Trasporto pubblico locale – ha commentato l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente – svolge una funzione essenziale di collegamento tra il Comune di Como e il Comune di Brunate. L’intervento di manutenzione straordinaria garantisce la continuità del servizio in sicurezza, così come previsto dalle normative vigenti. Questo stanziamento rientra in un ampio programma di finanziamenti avviato nel 2020, che prosegue in base alle ricognizioni effettuate tra gli impianti a fune inseriti nel Tpl della Lombardia”. “Questa amministrazione regionale – ha concluso – punta molto sulle funicolari, non solo per il trasporto dei residenti, ma anche quale volano per l’attrattività dei territori”. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Regione Lombardia