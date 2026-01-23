Funerali Valentino, l’arrivo del feretro a Santa Maria degli Angeli

ROMA (ITALPRESS) - Quando tutti avevano già preso posto all’interno della Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, è arrivato il feretro di Valentino Garavani, a bordo delle auto che lo hanno accompagnato i familiari, tra cui il socio Giancarlo Giammetti e l'ultimo compagno, Vernon Bruce Hoeksema. L’ingresso della bara secondo il programma è stato accompagnato dalle note della Lacrimosa di Mozart. xl5/mca2