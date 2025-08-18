Trenitalia potenzia i trasporti per i funerali di Pippo Baudo a Militello Val di Catania

PALERMO (ITALPRESS) – Visto il flusso di persone attese per partecipare ai funerali di Pippo Baudo, mercoledì 20 agosto a Militello Val di Catania, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, potenzierà l’offerta commerciale con bus nelle stazioni di Catania Centrale, Militello e Gela.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
