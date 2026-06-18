FTI Consulting, Riccardo Siliprandi a capo della divisione Energy in Italia

MILANO (ITALPRESS) – FTI Consulting annuncia il lancio della propria offerta di consulenza nel settore Energy in Italia con la nomina di Riccardo Siliprandi come Senior Managing Director alla guida della practice Energy nel segmento Economic Consulting. Per FTI Consulting – specializzata nella gestione di crisi e trasformazione organizzativa – l’espansione in Italia è coerente con lo sviluppo della presenza in Germania, Francia e Spagna.

La nuova divisione Energy con sede nell’ufficio di Milano di FTI Consulting fornirà ai clienti supporto lungo tutto il ciclo di vita delle infrastrutture, dalla due diligence nelle transazioni, fusioni e acquisizioni (M&A) e valutazioni di portafoglio fino a valutazioni dei danni, arbitrati e servizi di consulenza in qualità di testimone esperto.

Siliprandi porta in FTI Consulting oltre quindici anni di esperienza nella consulenza nel settore energetico, con precedente esperienza nell’industria e nel mondo accademico. “Siamo lieti di accogliere Riccardo in FTI Consulting in un momento importante sia per la nostra società che per il settore energetico”, ha dichiarato Emanuele Grasso, Italy Leader e Head of Italy Corporate Finance di FTI Consulting. Commentando la sua nomina, Siliprandi ha dichiarato: “L’obiettivo delle società energetiche in Italia e nel mondo è rimanere competitive e prepararsi al futuro. Ciò richiede competenze diversificate in ambito transazioni, regolamentazione, strategia di mercato e risoluzione delle controversie, tutte aree in cui FTI Consulting eccelle”.

– Foto ufficio stampa FTI Consulting –

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