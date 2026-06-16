Energia idroelettrica e ingegneria delle dighe, Antonella Frigerio eletta vicepresidente ICOLD in rappresentanza dell’Europa

ROMA (ITALPRESS) – Antonella Frigerio, Vicedirettore del Dipartimento Sviluppo Sostenibile e Fonti Energetiche di RSE, è stata eletta Vicepresidente dell’International Commission on Large Dams (ICOLD), in rappresentanza dell’Europa. L’elezione, come riferisce una nota di RSE, è avvenuta il 28 maggio nel corso della 94a Assemblea annuale, che si è svolta a Guadalajara, in Messico.

“L’elezione di Antonella Frigerio rafforza il ruolo di RSE di protagonista nei principali organismi tecnico-scientifici internazionali per sostenere la ricerca, l’innovazione, la sicurezza e la sostenibilità nelle infrastrutture strategiche per l’energia e l’acqua, sia a livello europeo che globale”, ha dichiarato Franco Cotana, Amministratore Delegato di RSE. “Le mie congratulazioni per l’importante riconoscimento della sua competenza professionale, della sua leadership e del suo impegno di lunga data a favore del progresso dell’energia idroelettrica sostenibile e dell’ingegneria delle dighe”.

“Esprimo sincera gratitudine per la fiducia accordata. Contribuirò con massimo impegno alla mission di ICOLD. Tra le priorità di questo mandato porremo particolare attenzione alla valorizzazione del contributo dell’idroelettrico alla transizione energetica, al rafforzamento delle competenze e delle attività tecnico-scientifiche e alla promozione di infrastrutture sempre più sicure, sostenibili e condivise con i territori”. Un impegno che punta a consolidare il ruolo di ICOLD come punto di riferimento globale per lo sviluppo di soluzioni resilienti e sostenibili, in un contesto segnato dalle sfide della decarbonizzazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

– foto ufficio stampa RSE –

(ITALPRESS).