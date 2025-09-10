FS Logistix, partiti i primi collegamenti tra Anversa e Milano

MILANO (ITALPRESS) – Partiti i collegamenti di FS Logistix tra Anversa e Milano, con il primo treno arrivato a Segrate dal Belgio. Il servizio è il primo passo dell’accordo siglato pochi giorni fa tra la società di logistica del Gruppo FS e Lineas, il più grande operatore privato di trasporto merci ferroviario in Europa, per la gestione del terminal ferroviario di Anversa Antwerp Mainhub e delle linee commerciali tra Belgio e Italia.

Previsti cinque collegamenti andata e ritorno a settimana tra Anversa e Milano, operati da Mercitalia Intermodal con trazione Lineas, per il trasporto di unità intermodali di diverse dimensioni e tipologie di merce. Ogni anno, il servizio permetterà di togliere dalle strade europee oltre 13mila camion e di evitare l’emissione di oltre 46mila tonnellate di CO2 rispetto al trasporto con mezzo pesante su gomma.

Il servizio prevede inoltre la possibilità di integrare collegamenti nazionali, come ad esempio verso il terminal di Pomezia, ampliando così la rete di distribuzione interna. Una partnership strategica che mira a migliorare l’efficienza e la connettività dei servizi di trasporto merci su rotaia tra Belgio e Italia, con potenziale espansione a Francia, Germania ed Est Europa. Il progetto è parte del Piano Strategico 2025-2029 di FS Logistix con l’obiettivo di ampliare la presenza della società sul mercato Europeo e offrire soluzioni logistiche efficienti e sostenibili.

– foto ufficio stampa Gruppo FS Italiane –

