FS, Donnarumma “Stiamo valutando l’ingresso nel mercato tedesco dell’alta velocità”

"Stiamo pensando di ampliare la nostra attività in Germania al settore redditizio dei treni ad alta velocità": a dirlo l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, in un'intervista al quotidiano "Handelsblatt".

Il gruppo statale è già attivo nel trasporto regionale e merci in 14 Lander tedeschi attraverso le sue controllate Netinera e TX Logistik, e prevede di offrire entro dicembre 2026 collegamenti transfrontalieri tra Milano e Monaco, che in futuro dovrebbero estendersi fino a Berlino. Al momento, secondo Donnarumma, il progetto si trova in una fase esplorativa. “Abbiamo preso contatto con i gestori delle infrastrutture e con le autorità competenti, come avviene in questi casi”, ha spiegato.

