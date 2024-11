Fs, Cantamessa “A Natale un treno di rinforzo dal Nord alla Sicilia”

MILANO (ITALPRESS) – “Si tratta dell'iniziativa più intelligente che poteva mettere in atto la Regione Sicilia d'intesa con la nuova società del gruppo FS: Treni Turistici Italiani. Durante i periodi caldi del Natale, dove spostarsi ha veramente dei prezzi proibitivi, questo treno, completamente rinnovato, rinforzerà a prezzi abbordabili i collegamenti ordinari da Milano e Torino a Palermo e Siracusa”. Così Luigi Cantamessa, amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani, durante la presentazione a Milano dei treni straordinari “Sicilia Express” di FS Treni Turistici Italiani che durante il periodo natalizio collegheranno il Nord del Paese con la Sicilia, mettendo a disposizione biglietti a partire da 29,90 euro. “Partirà il 21 dicembre e tornerà il 6 gennaio – ha spiegato Cantamessa - . Per questo pensiamo che questo tipo di collegamento sia un piccolo regalo ai tanti studenti e fuorisede che in questi mesi prima del Natale si stanno affaccendando per trovare un titolo di viaggio confortevole e non esoso, una ricerca sempre più difficile in tempi di caro vita e di caro voli”. xm4/pc/gtr