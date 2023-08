Frode Iva,sequestro da 32 milioni in Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna

BOLOGNA (ITALPRESS) - I finanzieri di Bologna hanno eseguito un sequestro preventivo per 32 milioni di euro di denaro contante, disponibilità bancarie, immobili e quote societarie nelle province di Bologna, Modena, Terni e Sassari. L'operazione è denominata "Carry on sell". col4/gsl