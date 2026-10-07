Frode Iva transnazionale nel commercio di materie plastiche, sequestro da 25 mln

TORINO (ITALPRESS) - Una frode all'Iva da circa 25 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Torino e Ancona nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura europea. Diciotto persone sono state raggiunte da misure cautelari: otto sono finite in carcere, tre ai domiciliari e per altre sette sono state disposte misure interdittive. Al centro dell'indagine un sistema di frode fiscale transnazionale nel commercio di materie plastiche, realizzato attraverso un complesso schema di società "cartiere" e "filtro" con ramificazioni in Italia, Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania e Ungheria. Secondo l'accusa, tra il 2018 e il 2022 sarebbero state emesse e utilizzate fatture per operazioni inesistenti per circa 100 milioni di euro. col5/gsl (Fonte video: Guardia di Finanza)