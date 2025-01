Frode fiscale, sequestri per 4,6 milioni a Parma

PARMA (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del locale Tribunale, nei confronti di 5 persone, uno, residente in provincia di Parma, raggiunto dalla custodia cautelare in carcere, tre, residenti nelle province di Parma, Forli-Cesena e Verona, posti agli arresti domiciliari e uno, residente in provincia di Pordenone, destinatario dell’obbligo di firma. Gli indagati, in totale 42, sono accusati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false ed emissione di false fatture. Il provvedimento restrittivo segue un decreto di sequestro preventivo emesso dalla medesima Autorità Giudiziaria per oltre 4,6 milioni di euro, eseguito dalle Fiamme Gialle lo scorso mese di novembre, per un importo pari al profitto dei reati tributari contestati, in relazione ad un giro di fatturazioni per operazioni inesistenti il cui ammontare sfiorerebbe i 20 milioni di euro e vedrebbe il coinvolgimento di oltre 40 imprese dislocate in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Puglia e Piemonte. pc/gtr