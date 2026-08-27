Toscana, Giani “Sulla difesa del suolo maggiore impegno nel Piano delle opere pubbliche”

FIRENZE (ITALPRESS) – In termini climatici “ritengo che quest’estate ci abbia dato delle conferme”, negli ultimi anni la Regione Toscana ha fatto un “salto di mentalità” che “ha portato a far sì che, per le cifre stanziate, la difesa del suolo sia diventata il terreno di impegno maggiore per le opere pubbliche”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a margine di una conferenza stampa in svolgimento a Firenze. “Una volta rispetto ai ponti, le strade, le scuole, la difesa del suolo era la quarta o la quinta delle opere su cui la Regione investiva di più – ha aggiunto Giani -. Ora abbiamo la consapevolezza che, a causa dei cambiamenti climatici, prima di tutto va messo in sicurezza il territorio. È evidente che per far questo occorre una grande capillarità di interventi e mettere anche non solo le risorse, ma anche personale che si occupi di questo. Dobbiamo essere pronti a tutelare i grandi fiumi a partire dall’Arno, quindi mettere nuovi argini, abbassare la platea, a realizzare le vasche di espansione, anche laddove ci sono torrenti e ruscelli“.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).