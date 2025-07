Friuli-Venezia Giulia, Scoccimarro “Ad agosto ripristino quota del fondale del porto Nogaro”

TRIESTE (ITALPRESS) – “I lavori per il ripristino a Porto Nogaro della quota del fondale a 7,5 metri partiranno nella seconda metà di agosto. Negli ultimi quattro anni, ovvero da quando la competenza è passata all’assessorato all’Ambiente, abbiamo investito 12 milioni di euro”.

Lo ha confermato l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro nell’incontro che si è svolto stamattina a Trieste con i rappresentanti di Confindustria Udine, Capitaneria di Porto, oltre ai tecnici della direzione regionale Infrastrutture e territorio, per fare il punto sullo stato dei lavori di dragaggio a Porto Nogaro.

“La Regione è al fianco degli operatori economici per favorire impresa e sviluppo. Da sette anni a questa parte non abbiamo mai negato il confronto: siamo sempre stati disponibili, dagli assessori ai dirigenti. Per questo, a pochi giorni dal previsto incontro operativo, ci dichiariamo stupiti e perplessi delle dichiarazioni di un operatore, soprattutto alla luce della mole di lavoro svolta in questi ultimi anni”, ha rimarcato Scoccimarro.

Per questo la Regione si appresta a fare anche nuovi investimenti: “verranno installati nuovi mareografi che restituiranno in tempo reale dati sull’andamento del medio mare da cui sviluppare un nuovo sistema dinamico per la gestione del transito delle imbarcazioni. Ulterori strumentazioni, sviluppate in accordo con la capitaneria, potranno garantire una navigazione più sicura”, ha annunciato l’assessore.

