Friuli Venezia Giulia, Rosolen “Sulle Startech tutele per produzione ed occupazione”

TRIESTE (ITALPRESS) – “È necessario condividere un percorso che, nel rispetto delle normative vigenti, offra le migliori prospettive possibili in termini di continuità produttiva e occupazionale per lo stabilimento Startech di Trieste. Per questo è fondamentale mantenere l’unità di intenti tra istituzioni nazionali e territoriali e parti sociali, garantendo chiarezza e trasparenza nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori e dell’intero territorio”. Lo hanno affermato questa mattina gli assessori regionali Alessia Rosolen, al Lavoro, e Sergio Emidio Bini, alle Attività produttive, al termine dell’incontro sulla situazione dello stabilimento Startech di Trieste, che si è svolto in Regione a Trieste alla presenza dei vertici di Confindustria Alto Adriatico, delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria dei metalmeccanici e delle Rsu aziendali. Nel corso della riunione è stata inoltre comunicata l’autorizzazione, da parte del ministero del Lavoro, al trattamento di cassa integrazione straordinaria per il periodo di contratto di solidarietà dall’8 agosto al 31 ottobre.

“In questo quadro – hanno aggiunto gli assessori – abbiamo ribadito l’importanza dell’accordo con le Banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia, che consentirà di anticipare la cassa integrazione ai lavoratori. La Regione, inoltre, anche grazie alla costante e proficua collaborazione con l’Inps regionale, continuerà a operare per contribuire alla messa in sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e per accompagnare il percorso individuato a tutela dell’occupazione e della continuità produttiva”.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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