Friuli-Venezia Giulia, Roberti “Campionissimi unisce sport, divertimento e valori sani”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Campionissimi è ormai un’iniziativa tradizionale nel panorama sportivo triestino. Questa meritorio progetto, che continua a riscuotere grandissimo successo, vede il supporto convinto da parte della Regione perché sa unire sport all’aperto, divertimento e benessere in un periodo come quello estivo nel quale le famiglie hanno bisogno di trovare attività stimolanti per i propri ragazzi”. Lo ha affermato questa mattina a Trieste l’assessore alle Autonomia locali Pierpaolo Roberti all’inaugurazione di “Campionissimi”, il summer camp ospitato dall’impianto sportivo del San Giovanni in viale Sanzio.

Ad accogliere l’esponente della Giunta Fedriga il patron di Campionissimi Matteo Medani insieme allo staff che seguirà i calciatori in erba nelle prossime due settimane. “Per i nostri giovani è fondamentale partecipare a manifestazioni che mettono alla base i valori dello sport da praticare in un ambiente sano e divertente – ha sottolineato Roberti -. Campionissimi è perfetto sia per chi già gioca a calcio e vuole affinare le proprie capacità tecniche, ma anche per chi vuole iniziare a praticare questa disciplina così popolare nel nostro Paese”.

“L’obiettivo principale dell’Amministrazione regionale – ha ricordato l’assessore – è soprattutto quello di promuovere la pratica sportiva nelle ragazze e nei ragazzi. Un obiettivo pienamente centrato da Campionissimi che quest’anno ha proposto anche l’Inter Camp che si è appena concluso con ottimi risultati“. “Si è trattato – ha concluso Roberti – di un salto di qualità per questa iniziativa che premia la lungimiranza e le capacità degli organizzatori e che, inoltre, ha fatto conoscere Trieste e il Friuli Venezia Giulia a una platea più vasta visto il numero di iscritti anche da fuori regione”.

