Friuli Venezia Giulia, Roberti “3 milioni per gli addetti al controllo delle aree esterne dei locali pubblici”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Con un investimento di 3 milioni di euro vogliamo potenziare le attività di sicurezza anche nelle aree esterne ai locali pubblici. Abbiamo approvato infatti il bando per concessione di contributi alle Confcommercio locali e alle altre associazioni di categoria del commercio e del turismo per l’impiego, in pieno accordo con le autorità competenti e le forze dell’ordine, di addetti ai servizi di controllo”. Lo annuncia l’assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti dopo che ieri la Giunta regionale ha approvato un’apposita delibera nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica (legge 94 del 2009) e della vigente disciplina statale e ai sensi della legge di stabilità 2026. Le risorse finanziarie disponibili sono così suddivise: 1 milione e 500mila euro per il Comune di Udine, 1 milione di euro per Trieste e 500mila euro per Pordenone.

“Unitamente alla domanda di contributo, i soggetti beneficiari – spiega Roberti – sono tenuti a presentare un progetto attuativo dell’intesa con la Prefettura competente per territorio”.

Il progetto deve avere la medesima durata dell’intesa e contenere le indicazioni in merito al numero degli addetti ai servizi di controllo coinvolti che devono essere individuati tra gli iscritti dell’elenco previsto dalla normativa vigente; alle indicazioni delle azioni da svolgere e di prevenzione da adottare; alle aree presso cui saranno svolti i servizi oggetto della domanda di contributo; alle iniziative in cui è richiesto il coinvolgimento degli addetti ai servizi di controllo; ai periodi di impiego degli addetti ai servizi di controllo; ai costi generali sostenuti per l’impiego degli addetti ai servizi di controllo; ai costi collegati alle spese di redazione e gestione del progetto sostenuti dalle associazioni di categoria locali.

“Lo stesso soggetto beneficiario, fino al 31 ottobre 2026, può presentare più domande di contributo, purché il progetto delle attività da svolgere – precisa l’assessore – si riferisca ad una nuova intesa stipulata con la Prefettura competente per territorio”.

I contributi saranno concessi, previo procedimento contributivo valutativo a sportello, come previsto dalla legge regionale 7 del 2000, e liquidati a seguito di rendicontazione.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).