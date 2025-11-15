Friuli Venezia Giulia, Riccardi: “Superare i confini culturali per trasformare i modelli sanitari”

GORIZIA (ITALPRESS) – “Questa pubblicazione è il frutto di una collaborazione ampia che si inserisce in un contesto di lavoro importante: è una raccolta preziosissima, perché conoscere la nostra storia significa avere la capacità di cogliere i cambiamenti e le trasformazioni che attraversano il sistema sanitario”. È il messaggio che l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha portato alla presentazione del volume “De rei medicae goritiensis memoria – Storia della medicina a Gorizia e nel Goriziano / Zgodovina medicine v Gorici in na GoriÜkem”, che si è svolta nell’Aula magna del Polo universitario di Trieste a Gorizia.

La pubblicazione è stata introdotta dal presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Gorizia, Albino Visintin, che ha promosso l’iniziativa fondata su una lunga ricerca di fonti storiche in ambito sanitario al di qua e al di là del confine. Riccardi ha sottolineato come la storia sanitaria del territorio offra uno stimolo a ripensare l’organizzazione dei servizi: “È una questione di modello culturale: dobbiamo recuperare percorsi che rafforzino la sanità territoriale e superare quei modelli organizzativi che non hanno accompagnato con la stessa velocità la trasformazione del bisogno di salute delle persone”. L’assessore ha richiamato inoltre la necessità di leggere la sanità in una dimensione che supera i limiti amministrativi tradizionali.

“Non possiamo immaginare che l’organizzazione di un servizio sanitario trovi confini nei singoli territori o centri di cura: oggi la qualità e la sicurezza delle cure le garantisce la casistica, non il perimetro geografico”. Da qui l’impegno della Regione nel “trovare le risposte migliori nei luoghi migliori, perché viviamo in un sistema complesso che deve continuare a garantire il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. Credo che proprio da Gorizia, in questo anno straordinario della Capitale europea della Cultura, possa partire un messaggio sulla possibilità di superare i confini oltre i quali questa terra ha sempre saputo guardare”.

Il volume, che ripercorre la storia dell’organizzazione sanitaria goriziana e delle principali figure mediche dal Cinquecento a oggi, è il risultato della collaborazione tra storici e professionisti italiani e sloveni. La presenza, alla presentazione, dei Presidenti nazionali degli Ordini dei medici di Italia e Slovenia conferma un legame professionale che supera da sempre i confini. Riccardi ha concluso con un appello al mondo sanitario e un ringraziamento: “La testimonianza di chi, in questa terra, si è occupato della salute dimostra che si può e si deve continuare a innovare. Ai professionisti dico grazie: siete alleati straordinari nell’affrontare bisogni completamente nuovi, in un tempo in cui le cronicità richiedono un salto culturale e organizzativo che dobbiamo compiere insieme”.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).