Friuli Venezia Giulia, nel ddl Multisettoriale manovra pari a 56 milioni per famiglie, imprese e territorio

TRIESTE (ITALPRESS) – “Con questo intervento l’attenzione della Giunta si è concentrata su un aiuto concreto per andare incontro alle esigenze di cittadini e imprese a fronte del caro carburanti, attraverso l’aumento della scontistica e il sostegno alla liquidità delle aziende, comprese quelle del comparto agricolo. Al contempo, destiniamo risorse importanti per proseguire il lavoro sull’efficientamento energetico degli edifici privati e produttivi, garantendo al tempo stesso i fondi necessari per far fronte alle urgenze della sicurezza nelle scuole e dando impulso alle attività culturali e sportive per l’animazione del territorio in questa fine d’anno”. Lo ha affermato l’assessore alle Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli, illustrando le misure inserite nel ddl Multisettoriale, che prevede una manovra complessiva pari a 56.407.266,62 euro.

Entrando nel dettaglio delle principali voci di spesa, il disegno di legge garantisce un rilevante supporto all’agricoltura e al comparto delle attività produttive. Sono previsti, infatti, 10 milioni di euro a copertura dei maggiori costi dell’energia a carico delle imprese agricole, altri 10 milioni nel Fondo di rotazione per le iniziative economiche e un milione di euro a beneficio delle startup giovanili. Sul fronte della sostenibilità, la misura punta all’efficientamento energetico per privati e imprese (2,5 milioni di euro), riservando un’attenzione specifica agli incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili (4 milioni di euro) e per la ristrutturazione e il riuso del patrimonio immobiliare privato (2 milioni di euro). Tra le priorità figurano anche gli interventi sugli edifici pubblici e sulle infrastrutture: viene infatti rafforzato il Fondo per l’edilizia scolastica con un milione di euro per opere indifferibili e urgenti. Un forte impulso arriva, inoltre, per il settore culturale e sportivo, a cui sono destinati ulteriori 2 milioni di euro a sostegno dell’impiantistica e delle manifestazioni sul territorio. L’iter legislativo del ddl Multisettoriale, come ha reso noto l’assessore, proseguirà con l’esame in Commissione consiliare dal 6 all’8 ottobre, per poi approdare nell’Aula del Consiglio regionale per la discussione e il voto finale programmato per il 15 ottobre.

– Foto Regione FGV –

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