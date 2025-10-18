Friuli-Venezia Giulia, inaugurata a Codroipo la Fiera di San Simone

UDINE (ITALPRESS) – È ufficialmente iniziato a Codroipo il tradizionale appuntamento con la fiera di San Simone, manifestazione che rinnova la storia e l’identità della città e rappresenta da sempre un’occasione di incontro tra generazioni e culture. Giunta quest’anno alla sua 46^ edizione, la fiera animerà il cuore del capoluogo del Medio Friuli fino al 28 ottobre, con un programma di oltre 200 eventi tra esposizioni, momenti culturali, iniziative per le famiglie e spazi dedicati alle eccellenze del territorio. All’inaugurazione hanno partecipato il presidente dell’Assemblea legislativa regionale, Mauro Bordin, i consiglieri regionali Massimiliano Pozzo e Manuela Celotti, autorità amministrative e associazioni locali. La cerimonia è stata aperta da un minuto di raccoglimento in memoria dei tre carabinieri morti a Castel d’Azzano pochi giorni fa, durante un intervento di sgombero di una casa.

A loro sono state dedicate anche le parole di Bordin, che ha richiamato “l’attenzione sul valore del rispetto verso le Forze dell’Ordine e delle istituzioni”. Il presidente ha poi sottolineato l’importanza delle feste e delle fiere paesane quali “momenti di socialità, volontariato e solidarietà, ma anche motori economici e culturali per i territori”. “Eventi come la fiera di San Simone uniscono le persone, rafforzano il senso di comunità e generano ricchezza e vitalità nei nostri paesi” ha affermato, ringraziando l’amministrazione comunale e i volontari per l’impegno profuso e rimarcando il sostegno dell’amministrazione regionale alle associazioni locali. La valenza comunitaria della fiera è stata sottolineata anche dal sindaco di Codroipo, Guido Nardini, e dal vicesindaco Giacomo Trevisan, che ha ricordato “come quest’anno la manifestazione abbia ricevuto un numero record di richieste di partecipazione da parte di associazioni e realtà del territorio”, mentre il presidente delle Pro Loco Fvg, Pietro De Marchi, ha evidenziato “il loro ruolo fondamentale nel custodire e tramandare le tradizioni locali”.

L’inaugurazione della fiera è stata anche l’occasione per presentare la nuova maglia della prima squadra della Polisportiva Codroipo Calcio, testimonial d’eccezione dell’edizione 2025. La divisa, realizzata con il sostegno del Comune di Codroipo, degli sponsor locali e con l’immagine di Villa Manin, vuole rappresentare l’identità del territorio e lo spirito di squadra che unisce atleti e cittadini. Prima del taglio del nastro, la società sportiva ha anche consegnato maglie celebrative all’amministrazione comunale e alla Banca 360, come segno di riconoscenza per il sostegno costante alle attività sportive e sociali della città.

