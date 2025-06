Friuli Venezia Giulia, Fedriga “Tre giorni di musica di Elisa uno spettacolo unico”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Ospitare nella nostra regione un evento come questo, ritengo rappresenti un’esperienza unica a livello nazionale: si tratta infatti di un modo innovativo per assistere a un concerto e ascoltare la musica”. Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga a Trieste, a bordo del veliero della Marina Militare ‘Palinuro’, in occasione della presentazione di “Tramonti a Nord Est”, la tre giorni di musica, mare e grandi sorprese al tramonto in Friuli Venezia Giulia con la direzione artistica di Elisa, in programma il 27 (Trieste), 28 (Golfo di Panzano) e 29 giugno (Laguna di Grado, accesso solo con imbarcazioni).

Il massimo esponente della Giunta – dopo aver ringraziato l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, la Marina Militare e PromoTurismoFVG per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento – ha sottolineato come il successo di pubblico registrato sia una chiara testimonianza del grande affetto nei confronti di Elisa, “artista di successo della nostra regione che, oltre a rappresentare con orgoglio il Friuli Venezia Giulia, si impegna concretamente nella valorizzazione del territorio, generando un importante indotto economico e di visibilità”.

Da parte sua, l’assessore Bini ha evidenziato “la vocazione del Friuli venezia Giulia a ospitare grandi eventi musicali, sportivi e culturali. Il grande interesse di pubblico suscitato dal festival testimonia il grande ritorno in termini turistici che eventi di questo tipo sono in grado di garantire, ancor di più se valorizzano uno degli elementi più iconici della nostra Regione: la suggestione unica – ha concluso – del mare al tramonto”.

-Foto regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).