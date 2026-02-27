Friuli Venezia Giulia, Fedriga “La Supercoppa di volley a Trieste è una vetrina internazionale”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Siamo orgogliosi di questa iniziativa di livello internazionale che ospiteremo a Trieste. La pallavolo italiana in questi anni è cresciuta sempre di più, grazie a progetti solidi e ai risultati straordinari raggiunti, tanto nel maschile quanto nel femminile, che hanno dato un’identità forte a questo sport e contribuito ad aumentarne l’attrattività e la partecipazione”. Lo ha dichiarato oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della finale della Del Monte Supercoppa italiana di volley maschile, in programma il 28 febbraio e il 1° marzo al PalaTrieste. A contendersi il trofeo saranno Itas Trentino, Sir Susa Scai Perugia, Cucine Lube Civitanova e Rana Verona. Alla presenza del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, del presidente della Lega pallavolo serie A maschile Massimo Righi e del presidente nazionale della Federvolley Giuseppe Manfredi, il governatore ha sottolineato come i numeri relativi alla presenza di pubblico nei palazzetti testimonino la crescita costante della disciplina. “Non è scontato affermare e far crescere uno sport nel nostro Paese – ha evidenziato Fedriga -. I complimenti vanno a chi, con capacità e visione, ha saputo valorizzare questa disciplina. È un’occasione non solo per la pallavolo, ma per l’intero sistema sportivo e per il sistema Paese”. Fedriga ha poi rimarcato il valore tecnico dell’evento. “A Trieste vedremo tra i migliori giocatori al mondo. Non si tratta di un appuntamento che riguarda solo l’Italia, ma di un evento di livello globale, che non può che riempirci di orgoglio e che conferma la nostra disponibilità a collaborare per organizzare manifestazioni di questo livello a Trieste e in tutto il Friuli Venezia Giulia”.

Il presidente ha quindi richiamato il valore dello sport come strumento di prevenzione e benessere, annunciando l’avvio in Friuli Venezia Giulia di un progetto con Sport e Salute dedicato alla promozione dell’attività fisica tra i giovani. “Oggi assistiamo a un aumento delle patologie croniche legate alla sedentarietà – ha spiegato -. Questo peggiora la qualità della vita e rischia di rendere più difficile garantire, anche in età avanzata, una vita sana e di qualità. Iniziative come questa avvicinano i giovani al mondo dello sport ed è fondamentale investire sui bambini e sui ragazzi, perché è da lì che si costruisce una comunità più forte e più sana”.

Fedriga ha ricordato inoltre il ruolo del sistema regionale di promozione del territorio nel supportare iniziative di grande richiamo, mettendo a disposizione competenze e collaborazioni a favore dello sport. “La visibilità che la finale di Supercoppa italiana avrà su una rete generalista come Rai2 è fondamentale – ha aggiunto – per il Friuli Venezia Giulia e per la pallavolo, come dimostrano gli importanti riscontri televisivi quando a questo sport viene data una vetrina nazionale”.

Il presidente ha quindi evidenziato i punti di forza del territorio: impianti di livello internazionale, standard organizzativi elevati e una rete composta da Federazione regionale, società sportive, dirigenti, tecnici e volontari capace di lavorare in sinergia con le istituzioni. “È un lavoro di squadra – ha rimarcato – proprio come nella pallavolo: ognuno con il proprio ruolo, ma con un obiettivo comune”. Infine, Fedriga ha rivolto un augurio alle quattro squadre finaliste, che schierano nei loro roster i migliori atleti d’Italia e del mondo: “Sono certo che sarà un grande spettacolo e una grande festa di sport per Trieste e per tutto il Friuli Venezia Giulia”.

Il programma della Del Monte Supercoppa italiana prevede per la giornata di sabato 28 febbraio le semifinali tra Itas Trentino e Sir Susa Scai Perugia, alle 15.30, mentre alle 18 scenderanno in campo Cucine Lube Civitanova e Rana Verona. Domenica 1° marzo alle 15 invece si terrà la finale tra le vincenti dei due precedenti incontri.

– Foto ufficio stampa FVG –

