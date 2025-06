Friuli-Venezia Giulia, Bini presenta il nuovo beach infopoint a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO (ITALPRESS) – “Essere al fianco del turista, anche sotto l’ombrellone, significa valorizzare ogni momento della vacanza per raccontare la bellezza e la varietà del Friuli Venezia Giulia. Questo nuovo infopoint sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro è un esempio concreto di turismo di prossimità intelligente, capace di unire accoglienza, promozione e scoperta del territorio”. Lo ha detto oggi l’assessore al Turismo e alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, in occasione della visita al nuovo infopoint balneare di PromoTurismoFVG, attivo da sabato 21 giugno scorso sul lungomare di Lignano Sabbiadoro, tra gli uffici spiaggia 6 e 7.

La nuova struttura, che resterà aperta tutti i giorni fino a settembre, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, si propone come presidio turistico di prossimità, perfettamente inserito nel cuore della cittadinanza balneare e pensato per offrire servizi informativi, suggerimenti di viaggio, mappe, gadget e proposte esperienziali direttamente in riva al mare.

“Grazie alla posizione strategica e alla vicinanza con il punto noleggio delle biciclette – ha aggiunto Bini – il beach infopoint rappresenta un incentivo alla mobilità lenta e sostenibile, oltre che uno stimolo per scoprire non solo Lignano Sabbiadoro, ma anche tutte le altre località e attrazioni del Friuli Venezia Giulia”. Il nuovo spazio sostituisce, per il pubblico, il punto informativo storico di via Latisana, che resterà attivo unicamente per il servizio di back office. L’info point è stato brandizzato con le grafiche “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, in linea con l’immagine coordinata adottata nei 22 punti informativi dislocati sul territorio regionale. Particolare attenzione è stata data anche alla vendita di merchandising con articoli della linea “Colors”, come asciugamani, magliette blu con logo ISFVG, cappellini, bandane, infradito e mappe cicloturistiche, molto apprezzati fin dai primi giorni di apertura.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

(ITALPRESS).