Friuli Venezia Giulia, Anzil “Ulteriori 720 mila euro per i teatri regionali”

TRIESTE (ITALPRESS) – “I teatri del Friuli Venezia Giulia rappresentano un patrimonio culturale vivo, capace di produrre cultura, creare occasioni di partecipazione e contribuire alla crescita delle nostre comunità. Per questo la Regione conferma e rafforza il proprio sostegno, portando a complessivi 7 milioni e 205 mila euro le risorse destinate nel 2026 al sistema teatrale regionale: ai 6 milioni e 485 mila euro già stanziati a inizio anno si aggiungono ora ulteriori 720 mila euro provenienti da quote aggiuntive dell’ultimo assestamento di bilancio”. Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, commentando la delibera approvata dalla Giunta regionale che assegna le risorse aggiuntive per la prima annualità dei programmi triennali 2026-2028 dei teatri e delle accademie di formazione teatrale regionali.

“Con questo ulteriore stanziamento – ha aggiunto Anzil – diamo continuità a un investimento che riconosce il valore del lavoro svolto dai teatri, dagli operatori e dalle realtà della formazione. È un sostegno alla produzione, all’ospitalità e alla formazione teatrale, ma anche alla capacità dei nostri territori di offrire una proposta culturale articolata e di qualità”.

Nel dettaglio, dei 720 mila euro aggiuntivi, 120 mila euro sono destinati ai teatri di produzione e ospitalità di fascia A e 150 mila euro a quelli di fascia B; 255 mila euro ai teatri di ospitalità di fascia A e 50 mila euro a quelli di fascia B. Al settore della produzione sono inoltre destinati 20 mila euro per il teatro e 100 mila euro per la danza, mentre 25 mila euro vanno alle accademie di formazione teatrale.

“Queste risorse si inseriscono in una programmazione triennale che consente alle realtà finanziate di guardare al futuro con maggiore continuità – ha concluso il vicegovernatore -. Investire nei teatri significa sostenere gli artisti e le professionalità che vi lavorano, ma anche garantire al pubblico un’offerta culturale diffusa, capace di raggiungere città e territori diversi del Friuli Venezia Giulia”.

– Foto Regione FVG –

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